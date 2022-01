Il CES di Google: tante novità in arrivo per rendere Android Auto ancora più potente

All'appello delle tante aziende che hanno fatto la propria apparizione al CES di Las Vegas non poteva certo mancare Google : BigG ha parlato delle novità in arrivo per Android Auto e, in generale, per tutte le auto che utilizzano il sistema operativo.

Google ha anche iniziato a collaborare con servizi come Lyft e Kakao Mobility per integrare le loro app per i conducenti in Android Auto: in questo modo, gli autisti potranno visualizzare tutte le informazioni riguardanti le corse dal display dell'auto. Inoltre, presto sarà aggiunto il supporto a MochiMochi, Fuelio e all'italiana Prezzi Benzina, per semplificare l'utilizzo di questi servizi direttamente da Android Auto.

Per tutti i veicoli che integreranno Google Play, sarà aggiunta la possibilità di installare app di navigazione, come Sygic, o app legate ai veicoli elettrici, come ChargePoint e PlugShare. Inoltre, a partire dalle auto Volvo, si potrà installare e guardare YouTube, ovviamente solo quando l'auto non è in movimento. Sempre a partire dalle auto Volvo, arriverà la possibilità di controllare la domotica direttamente da Android Auto, ovviamente tramite Assistant.