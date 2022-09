Google corregge il fastidioso problema di Android Auto che impediva ai telefoni di connettersi

Per molti automobilisti, Android Auto è uno strumento essenziale quando si è in viaggio. Difatti, tra mappe, musica, avvisi per SMS, il sistema di Google è diventato un assistente insostituibile. Tuttavia, nelle ultime settimane, alcuni utenti hanno subito diversi disagi poiché alcuni smartphone non sono riusciti più a connettersi. Per fortuna, il colosso di Mountain View, con un paio di aggiornamenti, è riuscita a superare questo problema. A proposito di Android Auto, prima di entrare nel vivo della notizia, può essere interessante consultare la nostra guida sulle undici app gratis da installare per Android Auto.

Ritornando ai problemi, l'azienda ha lavorato per superare due bug che impedivano agli automobilisti di interagire in sicurezza con i loro telefoni mentre erano in macchina. Il primo ha colpito soprattutto i dispositivi OnePlus, Samsung, Xiaomi e di altri produttori. In pratica, gli utenti vedevano soltanto schermate nere e messaggi con cui era impossibile interagire. La correzione di questo bug è stata rilasciata lo scorso 26 agosto e, stando ai feedback degli utenti, sembra che il problema sia stato superato.