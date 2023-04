I giochi tornano su Android Auto: ecco come

L'ultimo problema di particolare rilevanza che riguarda Android Auto consiste nell'accesso a GameSnacks , la raccolta di giochi semplici che Google rende disponibili per i conducenti a veicolo fermo , per questioni di sicurezza ovviamente.

Da qualche mese infatti sembra che GameSnacks sia inaccessibile per gli utenti, anche quando provano ad accedervi a veicolo fermo. Il messaggio di errore che si ottiene menziona che GameSnacks non è disponibile con i suoi giochi quando il veicolo è in movimento. Dunque, sembra che Android Auto non identifichi correttamente il veicolo fermo.

Le segnalazioni degli utenti in merito a questo problema sono diverse, eppure da Google non sono arrivati commenti o aggiornamenti ufficiali. Diversi utenti hanno riferito di aver provato diverse procedure per risolvere in autonomia, come ad esempio cancellare la cache o i dati dell'app, senza successo.

Per fortuna qualcuno ha trovato una soluzione rapida.

La soluzione è anche semplice: sembra infatti che basta azionare il freno a mano per poter accedere correttamente a GameSnacks. Dunque, non basta più attivare la modalità parcheggio dell'auto ma sembra obbligatorio azionare anche il freno a meno.

Fateci sapere se anche voi avete riscontrato questo problema e se avete risolto in maniera alternativa.