Problemi con Waze su Android Auto? Ecco il possibile fix

Ma questo non è l'unico difetto che gli utenti hanno riscontrato. autoevolution infatti riporta come, sempre nello stesso aggiornamento, non solo l'interfaccia risulti lenta e presenti problemi grafici, ma c'è anche un bug al caricamento dell'interfaccia a schermo intero , che impedisce addirittura all'app di avviarsi.

La versione 4.93.5.11 , che ha abilitato anche il supporto alle nuove schede e quindi permettendo a Waze di apparire a fianco di altre app come Spotify o YouTube Music, ha infatti portato un fastidioso bug , almeno per un certo numero di utenti, che impedisce l'utilizzo di comandi vocali . Il che per un'app di navigazione è piuttosto grave.

Questo bug si verifica quando si vuole passare dalla visualizzazione a schede di Coolwalk a quella a schermo intero, con l'app bloccata sulla schermata di benvenuto (immagine sopra).

Altri utenti confermano la stessa problematica, ma per fortuna ci sono un paio di fix per risolverla. Il primo, e più semplice, è di tornare alla schermata con più app in schede. In questa modalità, Waze torna a funzionare senza problemi.

Il secondo fix è un po' più radicale e leggermente meno efficace. Radicale, perché dovete forzare la chiusura di Waze sul dispositivo Android. Per farlo, accostate l'auto e fermatevi, sbloccate il telefono, andate nelle Impostazioni (icona a forma di ingranaggio nella Home), toccate App, toccate Mostra tutte le app, individuate Waze, toccate l'app e poi nella schermata successiva toccate Forza interruzione.

Non molto comodo mentre si guida, ma soprattutto non sembra funzionare sempre, in quanto, almeno al primo tentativo, non vi permetterà di utilizzare Waze a schermo intero, e dovrete ripetere il processo almeno un paio di volte di seguito per farlo "ingranare".

Su Reddit c'è un thread aperto sulla questione, ma il team di sviluppo di Waze, in genere piuttosto attento, non ha ancora risposto. Da qualche ora è stata pubblicata una nuova Beta dell'app, ma non sembra risolvere il bug, quindi è probabile che ci stiano ancora lavorando. Continuate comunque a seguirci, perché manterremo un occhio aperto sulla questione e in generale sui progressi di Waze con Android Auto.