Dual SIM con Android Auto: finalmente è realtà!

Un utente Reddit ha infatti visto comparire un pop-up che gli ha permesso di scegliere quale delle sue due SIM utilizzare, nel momento in cui voleva effettuare una chiamata . Nulla cambia per quanto riguarda la ricezione , che ha sempre funzionato correttamente da entrambe.

Se non doveste avere ancora questa opzione, potete provare ad aggiornare l'app di Android Auto sul vostro smartphone, eventualmente scaricandola da APKMirror se non vi arrivasse l'update dal Play Store. In ogni caso non è garantito che il supporto sia già disponibile per tutti e potrebbe comunque volerci una qualche "autorizzazione via server" da parte di Google.