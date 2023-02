No, Coolwalk non è ancora disponibile per tutti

Tra i tanti aggiornamenti che nel corso di questi mesi sono arrivati su Android Auto, il più interessante è senza ombra di dubbio Coolwalk: si tratta essenzialmente di una nuova interfaccia grafica per il sistema operativo di Google che si adatta meglio agli scermi delle auto e che permette di dividere il display in "segmenti" per usare più applicazioni contemporaneamente.

La storia di Coolwalk è però abbastanza travagliata: l'update è stato annunciato per la prima volta alla fine della scorsa estate, ma per avere un assaggio della nuova interfaccia grafica è stato necessario attendere fino a dicembre 2022, quando Google ha rilasciato, solo per un numero ristretto di utenti beta, l'aggiornamento in questione.

Durante il CES 2023, Google ha approfittato per dichiarare che Coolwalk sarebbe arrivato presto per tutti gli utenti Android Auto, senza specificare però i tempi di rilascio. A fine gennaio, è poi arrivato l'aggiornamento Android Auto 8.7, ma di Coolwalk nemmeno l'ombra.