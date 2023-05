Come risolvere il bug dei comandi vocali di Waze su Android Auto Coolwalk

Diversi utenti infatti segnalano che con la più recente versione dell'app Waze risulta impossibile usare i comandi vocali di Android Auto Coolwalk per impostare o ricercare nuove destinazioni nell'app Waze. Questo è un problema grosso se si intende ricercare una nuova destinazione a veicolo in movimento, in quanto Waze non permette di usare la tastiera se il veicolo non è fermo. In altre parole, risulta impossibile cercare o impostare nuove destinazioni a veicolo in movimento, rimane soltanto che impostare una destinazione tra quelle salvate o recenti.

Al momento Waze non ha riconosciuto ufficialmente il problema dell'impossibilità di accedere ai comandi vocali su Android Auto Coolwalk, pertanto non sappiamo se il team di sviluppo sta lavorando a un fix da rilasciare tramite un futuro aggiornamento. Per fortuna, è possibile risolvere temporaneamente con una soluzione fai da te.

La soluzione è abbastanza banale e consiste in un downgrade dell'app Waze, ovvero nell'installazione di una versione precedente dell'app. La versione più recente che sembra funzionare correttamente è la 4.93.0.1. Installando questa versione dovrebbe risultare possibile usare anche i comandi vocali su Android Auto. Ecco come fare: