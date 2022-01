Che pasticcio Google: Android Auto si aggiorna e scompare Maps

La risposta dell'assistente Google quando si richiama Maps riferisce che l'app non è disponibile, come se fosse disinstallata dal dispositivo. È curioso che Maps rimane accessibile da smartphone, quando il dispositivo con Android Auto non è connesso al veicolo. L'utente in questione ha contattato Samsung, la quale ha riferito che il problema riguarda Android Auto e non il suo dispositivo.

Diversi utenti hanno segnalato di trovarsi in una situazione simile. Google è stata informata e ha risposto di essersi messa a lavoro per determinare la causa del problema.

Attualmente non ci sono metodi per risolvere o aggirare il problema in autonomia. Per usare un servizio di navigazione su Android Auto sarà necessario affidarsi a Waze, in attesa del fix di Google. Se però non avete ancora aggiornato Android Auto allora vi suggeriamo di attendere il prossimo fix.