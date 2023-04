Ecco il caricabatterie wireless che trasforma Android Auto (e CarPlay) in Wireless

Si chiama HexaCharge e consiste in un caricatore wireless in grado di connettere in maniera wireless lo smartphone ad Android Auto e CarPlay dell'auto. Osservando le immagini in galleria riusciamo a capire meglio di cosa si tratta: vediamo essenzialmente un supporto per smartphone, compatibile con tutti i formati, dotato di ricarica wireless e di un magnete in grado di tenere in posizione lo smartphone durante la guida.

L'unica connessione cablata richiesta è quella tra il caricatore e il box della propria auto. La connettività Android Auto o CarPlay è chiaramente subordinata alla compatibilità dell'unità presente in auto con questi due sistemi. Gli ideatori del progetto affermano che la configurazione è richiesta soltanto al primo utilizzo.