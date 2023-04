Nuovo bug per Waze con Android Auto Coolwalk, ma il fix è in arrivo

Waze è una delle app di navigazioni più popolari sulla piazza, ma purtroppo sembra che l'introduzione della nuova interfaccia Coolwalk di Android Auto (ecco come risolvere i problemi con il GPS) stia creando più di un grattacapo a utenti e sviluppatori.

Dopo un tira e molla con il supporto all'interfaccia (per ora disponibile solo per gli iscritti al canale beta dell'app, che ricordiamo non accetta più nuove iscrizioni), ora nell'ultima versione è comparso un fastidioso bug.

L'app funziona perfettamente quando è attiva, ma se si scollega il telefono dall'auto, e quindi Android Auto smette di funzionare, Waze non sempre si spegne e continua ad andare in background.

Ovviamente questo comporta un consumo considerevole della batteria, anche e soprattutto per l'utilizzo incontrollato del GPS.

Gli utenti che hanno riportato il problema hanno osservato che non avviene sempre, ma in maniera piuttosto casuale. La costante è però che sembra associata all'ultima versione di Waze, identificata dal numero 4.93.5.11, e al momento sembra presente per chi ha abilitato l'interfaccia Coolwalk (che non è disponibile ancora per tutti), anche se non è detto sia necessariamente correlato a questa.

Al momento non esiste alcuna soluzione alternativa, e se vi accorgete che il vostro telefono è troppo caldo o consuma eccessivamente la batteria dopo averlo scollegato dall'auto, l'unico modo è forzare la chiusura di Waze. Per farlo:

andate nelle Impostazioni del telefono toccate App toccate Mostra tutte le app selezionate Waze toccate Forza chiusura

Ma la soluzione potrebbe essere vicina. Intervenuto su Reddit, un membro dello staff di Waze ha affermato che la società è a conoscenza del problema e che la correzione arriverà con la versione 4.95 dell'app, anche se non si sa ancora quando.

Questo è solo l'ultimo dei bug di Waze, che sembra litigare con l'ultima versione di Android Auto e obbliga, per chi non è iscritto alla beta, a usare Waze a schermo pieno e toccare il pulsante Coolwalk in basso a sinistra per tornare alla dashboard con layout diviso.