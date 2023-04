L'ultimo bug di Android Auto è in bassa risoluzione

Il 2023 sembra l'anno di Android Auto: una nuova interfaccia (non ancora disponibile per tutti), nuove funzioni e... nuovi bug. Già perché l'app per connettere il nostro smartphone Android a un veicolo non perde l'abitudine di irritarci con problemi sempre più fantasiosi (ecco come fare se il GPS non funziona).

L'ultimo in ordine temporale è particolarmente curioso. Dopo aver installato gli ultimi aggiornamenti, diversi utenti hanno infatti notato che la schermata di Android Auto è a risoluzione insolitamente bassa (immagine di apertura qui sopra).

Secondo le testimonianze, questo problema si verifica indipendentemente che ci si trovi sull'elenco delle app o su un'app specifica come Google Maps, Waze o Spotify, il che farebbe pensare a un problema di collegamento. Per gli utenti coinvolti, però, questa novità è arrivata dopo uno degli ultimi aggiornamenti, e non perché sia stato cambiato, per esempio, il cavo.