Telegram e Google Assistant non vanno d'accordo: il bug su Android Auto

Per gli utenti Android Auto recentemente sono arrivate delle belle novità dal punto di vista dell'interfaccia, con il rilascio di Coolwalk . Peccato che non possiamo dire lo stesso di coloro che invece intendono usare Telegram con Android Auto.

Parliamo spesso di Android Auto , il sistema di infotainment di Google che permette di connettere lo smartphone alla propria auto tramite un'interfaccia ottimizzata e sicura per la guida.

Recentemente infatti sono emerse diverse segnalazioni di bug relative all'utilizzo di Telegram su Android Auto. Il bug consiste nell'impossibilità di creare messaggi Telegram tramite comandi vocali di Assistant su Android Auto. Il sistema informa l'utente riguardo l'impossibilità di inviare il messaggio dettato ogni volta che si tenta di inviarlo tramite Telegram.

Questo in precedenza era chiaramente possibile. L'invio di messaggi su Telegram tramite comandi vocali di Assistant su Android Auto è sempre stato possibile. Quindi ipotizziamo che il bug consiste nella mancata compatibilità tra Telegram e Google Assistant su Android Auto.

Al momento non è chiaro dove risieda il bug. Il team di sviluppo Google ne è a conoscenza e ha chiesto ad alcuni utenti di inviare log file per capire esattamente la causa e come risolverlo. Quindi ci risulta difficile ipotizzare quando potrebbe arrivare il fix. Fateci sapere se anche dalle vostre parti avete riscontrato il bug appena descritto.