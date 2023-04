Per liberarsi di questo bug di Android Auto Coolwalk dovrete liberarvi di Coolwalk stesso

Mentre l'interfaccia è completamente freezata , tutte le app in esecuzione continuano a funzionare . Sicuramente non è comodo dover riavviare Android Auto per tornare a usarlo con i classici comandi touch. Inoltre, sembra che il freeze coinvolga principalmente la parte inferiore dell'interfaccia, quella dove sono presenti tutte le app e i comandi multimediali rapidi.

Il bug che riguarda Android Auto infatti si verifica con Coolwalk , la nuova interfaccia utente che Google ha iniziato a distribuire a partire dallo scorso gennaio. Il bug in questione rende praticamente inutilizzabile l'interfaccia utente, nel senso che questa non risponde ai tocchi dell'utente.

Dopo aver visto gli ultimi accessori di Android Auto per renderlo wireless , come il nuovo Motorola MA1 , parliamo di un aspetto alquanto fastidioso che coinvolge proprio l'ultima versione dell'interfaccia utente del sistema di Google.

Android Auto è il sistema di infotainment di casa Google (qui trovate come abilitare le sue Opzioni Sviluppatore ), e lo seguiamo con interesse vista la sua utilità trasversale per tutti i dispositivi Android.

Le segnalazioni del problema arrivano da diversi utenti e hanno come comune denominatore la presenza di Coolwalk. Insomma, sembra palese che la nuova interfaccia di Android Auto abbia qualche problema, e la soluzione non sembra essere a portata di mano. Al momento infatti, l'unica alternativa è quella di tornare indietro, ovvero alla versione di Android Auto precedente a Coolwalk. Ecco come fare:

Aprire il Play Store sul proprio telefono. Cercare Android Auto. Selezionare Android Auto tra i risultati di ricerca. Selezionare Disinstalla per disinstallare tutti gli aggiornamenti installati.

Al momento non abbiamo notizie da parte di Google in merito a questo problema, non sappiamo se il team di sviluppo sta lavorando a una soluzione. Fateci sapere se anche voi avete riscontrato il bug e come state cercando di risolvere.