C'è un nuovo look per le app musicali su Android Auto

Android Auto, il sistema operativo di Google pensato per le automobili, riceverà diversi aggiornamenti nel corso di questi mesi: la versione 7.9, attualmente ancora in beta, presenta infatti una nuova interfaccia per la riproduzione musicale, che si adatta a qualsiasi applicazione come Spotify, YouTube Music e simili.

Ad oggi, tutte le app di riproduzione musicale sfruttano lo stesso design, in modo da non creare confusione agli utenti: app di questo tipo hanno infatti una schermata home, che raccoglie playlist, album o brani consigliati, e un pulsante per visualizzare la scheda "In riproduzione". Questa scheda è quella che offre i controlli per la riproduzione e mostra copertina, titolo del brano, dell'album e, ovviamente, l'artista.

In Android Auto 7.9 è proprio questa schermata ad essere differente: come potete vedere dagli screenshot in basso, che mettono a confronto la schermata In riproduzione su Android Auto 7.9 e 7.8, la nuova UI presenta un design leggermente diverso per i pulsanti e inoltre la barra che indica la riproduzione è posta in orizzontale, e non più attorno al pulsante pausa.