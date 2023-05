Una delle più famose app al mondo è in arrivo su Android Auto

Diverse novità in arrivo per Android Auto e Android Automotive. Durante l'evento Google I/O, infatti, Google ha annunciato l'arrivo di diverse applicazioni sulle automobili, a partire dalle app meteo come The Weather Channel, che si andrà ad aggiungere – entro la fine dell'anno - ad altri software simili come Weather & Radar. Questa applicazione consentirà di consultare le previsioni del tempo, le temperature e le condizioni atmosferiche. Inoltre, gli utenti potranno accedere anche alla funzione radar che consente di visionare il meteo previsto in un determinato posto.

The Weather Channel, tuttavia, non sarà l'unica app che approderà su Android Auto. Difatti, Google ha confermato anche di stare a lavoro su Zoom e Webex di Cisco. In questo modo, dunque, gli utenti potranno partecipare alle riunioni attraverso l'audio del veicolo. Inoltre, sono state aperte le porte anche ad altri tipo di software, come quelli in grado di controllare i dispositivi Smart Home. L'obiettivo, infatti, è quello di consentire ai conducenti di controllare i propri dispositivi da remoto tramite la dashboard.

Ad esempio, in questo modo gli utenti potranno aprire e chiudere le porte del garage senza sbloccare lo smartphone oppure attivare i sistemi di allarme nonché le telecamere.