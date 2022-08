Google rilascia un'app per usare Android Auto su Android Automotive

Nel tempo abbiamo imparato a conoscere bene Android Automotive, la nuova versione del sistema operativo per auto sviluppata da Google in collaborazione con specifiche case automobilistiche, come la Polestar di Volvo.

Canale Telegram Offerte

Giusto qualche ora fa abbiamo visto Google rilasciare Android Automotive 13, un nuovo major update che ha portato una serie di novità per il suo sistema di infotainment. Abbiamo sempre cercato di chiarire la differenza tra Android Auto e Automotive, con quest'ultimo che rappresenta l'evoluzione del primo e che consiste in un codice completamente diverso.

In questo contesto, che ad alcuni può sembrare confuso, Google ha rilasciato curiosamente un'app che rende possibile l'utilizzo di Android Auto sui ricevitori per auto compatibili esclusivamente con Android Automotive. L'app in questione si chiama Android Auto Receiver.

L'app in questione rende possibile l'utilizzo di Android Auto su tutte le vetture che integrano esclusivamente i Google Automotive Services. Come descrive Google, questo può avere senso e rivelarsi di particolare utilità per ripristinare tutte le preferenze associate all'esperienza con Android Auto, nonché avere pronte all'uso le app preferite che di solito si usano su Android Auto.

Questi vantaggi si applicano ai casi in cui magari si noleggia un'auto compatibile soltanto con Android Automotive, oppure quando si intende usare un'app che è compatibile soltanto con Android Auto sulla propria vettura con Android Automotive.

C'è da dire che attualmente, soprattutto nel panorama italiano, sono davvero esigue le vetture che propongono la piena compatibilità con Android Automotive, la quasi totalità propone il supporto Android Auto o CarPlay.

In ogni caso, trovate l'app appena rilasciata da Google disponibile al download sul Play Store. Qui sotto trovate il pulsante diretto per il download.

Scarica da Play Store