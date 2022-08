Android Automotive 13 è ufficiale: ecco tutte le novità

Nel tempo abbiamo imparato a conoscere bene Android Automotive, la nuova versione del sistema operativo per auto sviluppata da Google in collaborazione con specifiche case automobilistiche, come la Polestar di Volvo.

Qualche mese fa abbiamo visto il nuovo sistema operativo di infotainment di Google aggiornarsi ad Android Automotive 12L, con diverse novità introdotte. Ora assistiamo alla presentazione ufficiale di Android Automotive 13.