Android Automotive 12: ecco le novità dal futuro di Android Auto

Android Automotive 12 è stato infatti rilasciato a ottobre nel codice Android Open Source Project , ma non ancora distribuito ai modelli di auto sul mercato che lo supportano. Questo non ci impedisce però di dare uno sguardo alle novità che introduce:

Nei mesi scorsi abbiamo imparato a conoscere bene Android Automotive , la nuova versione del sistema operativo per auto sviluppata da Google in collaborazione con specifiche case automobilistiche, come la Polestar di Volvo . Ora abbiamo modo di vedere cosa proporrà dopo il nuovo major update .

Android Automotive è un'evoluzione di Android Auto nel senso che sarà un sistema operativo direttamente installato nell'auto, e non dipenderà più dallo smartphone come avviene per il suo antenato. Pertanto, le novità appena viste per Android Automotive 12 non arriveranno come un aggiornamento di Android Auto ma solo sulle auto che ufficialmente vengono prodotte con Automotive.