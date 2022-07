Android Auto wireless non funziona: succede anche a voi?

Android Auto rappresenta ancora un punto di riferimento nel settore dell'infotainment, soprattutto per coloro che possiedono un dispositivo Android e un'auto con box Android Auto compatibile.

Peccato che negli ultimi giorni sono non pochi gli utenti che stanno avendo rilevanti problemi con la nota piattaforma di Google per auto. Nello specifico, i problemi sarebbero collegati alla modalità di utilizzo wireless di Android Auto. Sono diversi gli utenti che hanno segnalato l'impossibilità di usare Android Auto wireless sul forum di supporto ufficiale Google.

I problemi ad Android Auto wireless consisterebbero nella visualizzazione dello schermo nero al momento della connessione del dispositivo in modalità wireless al box Android dell'auto.

Molti utenti che stanno segnalando il problema affermano di averli iniziati a riscontrare non più tardi dell'ultimo aggiornamento rilasciato per Android Auto, il cui è partito ai primi di luglio. Si trattava della versione 7.8 per gli utenti che hanno aderito al programma beta.

Mentre sembra chiaro che il problema sia trasversale a tutti i modelli di auto, non è chiaro se lo stesso affligge anche coloro che si avvalgono di dispositivi di terze parti, come AAWireless, per usare Android Auto in modalità wireless.

Al momento Google non ha commentato ufficialmente la vicenda, ma ci aspettiamo che nel breve si muoverà con un nuovo update per risolvere il bug. L'unica soluzione, per coloro che ne sono affetti, è quella di usare Android Auto in modalità cablata.

Precisiamo che il malfunzionamento di Android Auto affligge attualmente tutti i modelli di auto che supportano Android Auto wireless nativamente. Fateci sapere se siete tra questi.