Android Auto per smartphone è definitivamente morto

Questo non vuol dire che Android Auto non funzionerà: è solo l'interfaccia per smartphone a scomparire. Se collegato allo schermo di un'auto, l'app continuerà a funzionare come prima, però ovviamente chi non ha schermi compatibili dovrà giocoforza seguire la linea di pensiero del robottino verde.

E ora? Assistant è la via da seguire

Ma perché Google ha fatto questa scelta, e quale sarà il futuro? Innanzitutto, diciamo che Google sembra indirizzata a proporre una UI in modalità con meno comandi su schermi piccoli (quindi più votata ai comandi vocali, vedi Assistant), e con un layout più funzionale sugli schermi delle auto. Partendo dal primo punto, a seguito dell'annuncio dell'addio ad Android Auto per smartphone, come anticipato in apertura, Google aveva proposto immediatamente l'alternativa, la Modalità alla Guida di Assistant. Questa si attiva automaticamente, o almeno dovrebbe visti i primi problemi rilevati al rilascio, e sostituisce in toto le funzioni dell'ormai defunto Android Auto sui telefoni. A parte i problemi di avvio, la Modalità alla Guida non sembra ancora la soluzione ottimale, o quantomeno l'implementazione ottimale, in quanto i comandi vocali possono venire confusi e ciò porta gli utenti ad armeggiare con il telefono, creando quindi situazioni di potenziale pericolo.

Questo per quanto riguarda il lato smartphone della navigazione ma le novità più importanti riguardano il lato "veicolo", che a quanto pare per Google è ormai il futuro. All'ultimo I/O 2022, infatti, il gigante della ricerca ha annunciato grandi novità per quanto riguarda Android Auto per gli schermi delle auto, con una interfaccia utente più flessibile e chiara per rendere più facile la navigazione, il controllo dei contenuti multimediali e la comunicazione con gli altri durante la guida, oltre a una visualizzazione a schermo diviso standard su tutti i dispositivi.