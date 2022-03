Android Auto si improvvisa DJ

Android Auto, il popolare servizio di infotainment di casa Google, sta ricevendo un'interessante novità che riguarda i contenuti multimediali proposti in auto.

Gli screenshot che trovate in galleria mostrano di cosa si tratta: Android Auto suggerirà automaticamente agli utenti che lo usano in auto dei contenuti musicali dati vari servizi disponibili, come YouTube Music, Google Podcasts e Spotify. Sembra che i suggerimenti verranno proposti in base al servizio che si usa più spesso.