Android Auto riceve finalmente il supporto per le risposte rapide ai messaggi

A mesi di distanza dall'annuncio, Google sta finalmente implementando in Android Auto il supporto per le risposte rapide ai messaggi. Difatti, fino ad ora, l'unica possibilità per rispondere ai messaggi era tramite la dettatura vocale. Ad includere questa novità è l'ultima versione beta dell'app (7.6.1215).

Adesso, quando si riceve un messaggio, Android Auto offre almeno una risposta suggerita, che può variare da tre parole fino a una singola emoji. Con un solo tocco, la risposta verrà inviata tramite l'app di messaggistica preferita.