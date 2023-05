Android Auto risolve un annoso bug, Galaxy S22 festeggia

Conosciamo bene Android Auto per essere tra i principali sistemi di infotainment in grado di collegare lo smartphone alla propria auto. Nel corso del tempo abbiamo conosciuto tante le novità di Android Auto quanto le problematiche .

Sin dallo scorso anno infatti, alcuni possessori di Galaxy S22 hanno segnalato problemi di connessione con Android Auto, così gravi che risultava impossibile collegare il proprio telefono in auto. Il problema non ha riguardato tutti i possessori di Galaxy S22, ma si è diffuso a macchia di leopardo e proprio questo ha reso complicato il lavoro di Google e Samsung per risolverlo.

Dopo più di un anno però finalmente si vede la luce. Google nelle ultime ore ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Android Auto, il quale fa riferimento alla versione 9.6 e che dovrebbe finalmente risolvere tutti i problemi che riguardano la connessione di Galaxy S22 con Android Auto.

L'aggiornamento appena rilasciato è in fase di distribuzione automatica, ma se non volete attendere la ricezione automatica potete cliccare sul link qui sotto e procedere all'installazione manuale di Android Auto 9.6. Fateci sapere se anche voi eravate tra coloro che avevano problemi con Android Auto e Galaxy S22.