Anche a voi Android Auto mostra il messaggio "telefono non compatibile"?

A giugno lo avevamo anticipato: questa estate Android Auto (qui trovate la nostra pagina Facebook Android Auto) avrebbe visto l'arrivo di una serie di novità importanti, e in alcuni casi epocali. Prima di tutto l'addio all'app per smartphone, con l'interfaccia solo visibile dallo schermo dell'auto e la modalità "Alla guida" di Assistant.

E poi non dimentichiamo una serie di aggiornamenti, che vedranno il culmine con la versione 8.0 (ora in beta) e la nuova visualizzazione, nome in codice Coolwalk.

Ma come sempre con Android Auto non è tutto rose e fiori, e i problemi continuano a ripresentarsi imperterriti. Non abbiamo fatto in tempo ad accogliere la soluzione di un problema sui Galaxy S22, che ora se ne presenta un altro, ben più grave e diffuso. Un numero sempre maggiore di utenti infatti, ha iniziato a lamentarsi che dopo l'aggiornamento alla versione di Android Auto 7.8.6 è iniziato ad apparire il messaggio di errore "telefono non compatibile".