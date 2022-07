Android Auto sembra avere qualche problema con la connettività Wi-Fi

Android Auto, il sistema operativo di Google pensato per funzionare sulle automobili, è da sempre affetto da qualche bug di troppo: negli scorsi mesi infatti vi abbiamo parlato di alcuni bug del sistema, come relativo alla modalità scura di Google Maps o a malfunzionamenti della modalità wireless. Adesso però, alcuni utenti stanno notando un nuovo bug.

Sul forum del supporto Google un utente ha notato che Android Auto non mostra più l'icona della connessione Wi-Fi: Android Auto infatti dovrebbe sempre mostrare l'icona relativa alla connettività in uso dallo smartphone (ad esempio, se il telefono è collegato in 4G, Android Auto dovrebbe mostrare l'icona del 4G e così via). Nel caso del Wi-Fi dunque, il sistema operativo non mostra più l'icona per alcuni utenti, nonostante lo smartphone sia connesso al Wi-Fi.

Stando invece alle dichiarazioni di un paio d'utenti su Reddit, il non mostrare l'icona del Wi-Fi non sarebbe solo un problema estetico di poco conto: nella loro esperienza infatti, Android Auto avrebbe qualche problema a collegarsi allo smartphone quando questo è collegato tramite Wi-Fi (ad esempio, se il telefono è connesso all'hotspot non funziona Android Auto, mentre se è collegato ad Android Auto non riesce più a collegarsi all'hotspot).