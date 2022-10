Android Auto e Pixel 7/7 Pro non vanno d'accordo, ma Google ha già rilasciato il fix

Negli ultimi tempi, Android Auto (le differenze tra l'interfaccia e le altre funzioni di Google per la mobilità) è stata protagonista di una vera e propria rivoluzione. Prima è arrivata la fine della corsa della versione per smartphone, poi è venuto il turno di Modalità alla guida di Assistant, mentre la versione dedicata agli schermi per auto dovrebbe ricevere a breve la tanto attesa interfaccia Coolwalk.

Nel frattempo però sono stati annunciati i nuovi Pixel 7, e sembra che qualcuno in Google non abbia avvisato il team di sviluppo dell'app, in quanto numerosi utenti hanno segnalato problemi di compatibilità.

Come si può vedere in questo post sul forum di assistenza di Google, infatti, i possessori degli ultimi smartphone del marchio riscontrano una serie di bug, che vanno dall'avviso che Android Auto non è compatibile con lo smartphone, all'impossibilità di avviare l'app e persino che questa non può essere scaricata dal Play Store.

Uno smacco tutt'altro che raro, hardware Google che non va d'accordo con software Google. Diversi utenti hanno pubblicato soluzioni generiche che prevedono la reinstallazione di Android Auto o la cancellazione della cache e dei dati archiviati sul dispositivo, ma senza risultati.

Alla fine, vista l'entità del problema, la casa di Mountain View ha preso in mano la situazione, e dopo un paio di settimane un referente della società ha pubblicato sullo stesso forum che il problema è stato risolto.