La calda estate di Android Auto: le novità in arrivo nei prossimi mesi

L'estate sta arrivando per tutti, anche per Android Auto: il sistema operativo di Google pensato per i veicoli si prepara infatti a ricevere diverse novità nei prossimi mesi, che andranno senza dubbio a migliorare l'esperienza utente dell'OS.

La nuova visualizzazione del sistema, nota con il nome in codice Coolwalk, sarà con tutta probabilità la prima ad arrivare: si tratta essenzialmente di una nuova interfaccia grafica che permette all'utente di visualizzare più elementi a schermo, per un totale di tre app. Ad esempio, con la nuova interfaccia si potranno piazzare sul display il riproduttore multimediale, la schermata relativa alle ultime notifiche ricevute e ovviamente la mappa con tutte le indicazioni del caso. Inoltre, grazie a questa funzionalità, Android Auto sarà in grado di adattarsi in maniera nativa a schermi con "forme strane", diverse dal classico rettangolo in 16:9 a cui tutti siamo abituati.