Android Auto e Google integrato: più funzioni e app per guidare con Android

Durante il Google I/O non poteva mancare uno spazio riservato alla mobilità. Nel 2022 Google ha rivoluzionato la sua app più usata alla guida, Android Auto, limitandone l'uso agli schermi dei veicoli e aggiornandone l'interfaccia, e spingendo al contempo per l'adozione del suo sistema operativo Android Automotive e dei suoi GAS (Google Automotive Services) sui veicoli con Google integrato. All'evento di ieri sono state annunciate diverse novità riguardanti i due sistemi, prevalentemente incentrate sull'introduzione di nuove app e funzionalità. Per quanto riguarda Android Auto, il gigante della ricerca promette l'arrivo di nuove app, soprattutto legate alla produttività. Google sta infatti collaborando con Microsoft e altre aziende per portare Teams, Webex e Zoom sull'auto in modo da poter partecipare facilmente a una riunione pianificata tramite audio dal display del veicolo, il tutto senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Meeting su Zoom con Android Auto

Ben più corpose le novità in arrivo sui veicoli con Google integrato. Ricordiamo che questa soluzione prevede l'utilizzo del sistema operativo di Google (Android Automotive) direttamente nell'auto al posto del sistema di infotainment proprietario, e l'utilizzo dei servizi dell'azienda (i Google Automotive Services) per accedere a Google Play. Quest'ultima parte è a pagamento, quindi non sono molti i produttori che la utilizzano (Chevrolet, Honda, Polestar, Renault e Volvo), e alcuni, come Chevrolet, faranno pagare agli utenti un abbonamento dopo un certo numero di anni dall'acquisto del veicolo. Passando agli aggiornamenti, Google ha anticipato che su Polestar e Volvo è in arrivo YouTube, per poter guardare i propri video preferiti direttamente dall'auto, ovviamente quando si è parcheggiati in un'area di sosta.

YouTube in esecuzione su Polestar 2

Inoltre l'azienda ha collaborato con GameSnacks per portare una serie di giochi come Beach Buggy Racing 2, Solitaire FRVR e My Talking Tom Friends, sempre sui veicoli con Google integrato. Per quanto riguarda gli altri aggiornamenti, ora l'Assistente Google condividerà suggerimenti intelligenti in modo da poter rispondere rapidamente ai messaggi, condividere l'orario di arrivo e altro ancora con un tocco dal display. La funzione, che vedete qui sotto, è disponibile su Android Auto e sta per arrivare sui veicoli con Google integrato.