Android Auto: risolto finalmente un grave problema riguardante Galaxy S22

Android Auto non è esattamente il più stabile dei sistemi operativi, e spesso e volentieri vi abbiamo parlato di bug, più o meno gravi, che sono stati trovati e successivamente risolti sull'OS per automobili di Google. I più "sfortunati" in questo senso sono stati sicuramente i possessori di uno smartphone della serie Galaxy S22, che nel corso dei mesi hanno sperimentato diversi bug.

Uno dei più fastidiosi per i possessori di Galaxy S22 rende "vuoto" lo schermo dell'auto, che mostra solo la barra inferiore del sistema operativo (ovvero quella che contiene i vari pulsanti per controllare il tutto) e rendendo praticamente impossibile utilizzare Android Auto: tale bug è stato segnalato per la prima volta a febbraio e, secondo Google, è stato già risolto a maggio con il rilascio della versione 7.7 di Android Auto. Diversi utenti hanno comunque dichiarato in seguito di essere ancora vittime di questo bug, e dunque BigG si è vista costretta a rimettersi al lavoro per sistemare il tutto.

Fortunatamente però, all'inizio di questa settimana, Google ha dichiarato di aver definitivamente risolto il problema in questione dopo aver implementato un fix in Android Auto a partire dalla versione 7.7 e successive. In tantissimi hanno confermato che ora il collegamento tra Galaxy S22 e Android Auto è finalmente funzionante (anche se per alcuni utenti il problema c'è ancora).