Android Auto è sempre più Car Play, almeno per qualcuno

La taskbar , quella sulla quale stanno le 4 icone delle ultime app e l'orologio, viene infatti spostata in colonna sulla sinistra. Questo succede solo ad alcuni utenti, e solo disabilitando i widget . Finora questa funzione era presente solo sugli schermi grandi e allungati, ma adesso è stata avvistata anche su auto con display da 8 pollici, come nello screenshot qui sotto, pubblicato da un utente su Reddit .

Il nuovo layout sembra comunque dipendere da uno switch lato server, perché non è disponibile per tutti. Potete verificare anche sul vostro veicolo abilitando e disabilitando i widget nelle impostazioni di Android Auto. Allo stesso modo non è una modifica legata alla versione di Android Auto, dato che anche con l'ultima 10.1 non tutti hanno questa grafica.

Sembra che in questa modalità però le icone delle app si riducano a tre, mentre orologio, segnale di rete e batteria dello smartphone sono spostati in alto a sinistra. Non è chiaro quindi se si tratti di un esperimento voluto o di un errore, né se Google renderà più chiaro il passaggio a questo layout in futuro grazie a un pulsante dedicato (non è detto che, disattivando i widget, tutti vogliano per forza spostare anche la taskbar: in effetti sembra una forzatura).

Al momento propendiamo più per l'esperimento, magari un A/B test, ma del resto Android Auto è così un cantiere aperto che è difficile dirlo con certezza. Raccontateci anche voi la vostra esperienza nei commenti!