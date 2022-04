Android Auto continua a lavorare sulla sua nuova interfaccia: ecco gli ultimi progressi

Negli ultimi mesi il team di sviluppo di Android Auto ha lavorato ad una nuova interfaccia grafica , particolarmente interessante perché permetterebbe di avere in primo piano più di una delle app aperte . Questo attualmente non è possibile. L'immagine che trovate in galleria riassume perfettamente ciò che intendiamo, con l'interfaccia di Android Auto che propone tre app aperte , con Maps che prende la porzione maggiore.

Google ha in mente grandi cose per Android Auto , il suo popolare servizio di infotainment, anche se probabilmente a un certo punto lo rinominerà in favore della modalità alla guida di Assistant .

La nuova interfaccia è identificata con il nome in codice Coolwalk ed è già stata distribuita via server a pochi utenti intorno al mondo. Non sappiamo cosa frena Google dal distribuirla su più larga scala, anche perché dalle segnalazioni che emergono online sembra funzionare correttamente.

Non è escluso che prima del rilascio pubblico per tutti Google non implementi altre novità software per Android Auto insieme alla nuova interfaccia grafica. Torneremo ad aggiornarvi non appena si allargherà il rollout.