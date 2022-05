Android Auto è disponibile nella nuova versione beta 7.7

Ormai quasi ogni mese c'è un nuovo nuovo aggiornamento per Android Auto, il sistema di infotainment di Google necessario per collegare i dispositivi Android ai ricevitori Android Auto. Difatti, anche in questo maggio è disponibile la beta della versione 7.7.

Per quanto riguarda le novità, Google non ha rilasciato nessuna comunicazione. A riguardo, non si sa nemmeno se questa nuova versione risolve i diversi bug presenti. Probabilmente, nelle prossime ore o nei prossimi giorni potrebbero emergere maggiori novità.