Android Auto è confuso: anche voi avete ricevuto la beta per interni?

Nel tempo abbiamo imparato a conoscere le peculiarità di Android Auto, così come abbiamo seguito le principali novità in fase di sviluppo e poi rilasciate al pubblico. Oltre a questo, sappiamo bene che Android Auto a volte propone bug fastidiosi ma può essere protagonista anche di una storia curiosa .

Questo viene confermato anche dalle opzioni incluse all'interno della nuova app Android Auto. Come vedete dagli screenshot presenti in galleria, dopo l'aggiornamento l'app Android Auto propone alcune funzionalità non destinate al pubblico come la modalità Engineering e l'opzione per inviare segnalazioni dettagliate a Google su eventuali errori.

Insomma, ci sembra chiaro che Google ha fatto confusione e che ha avviato la distribuzione di una versione esclusivamente per uso interno agli utenti Android Auto in beta. Sembra infatti che altri utenti abbiano ricevuto la versione 8.16 dell'app Android Auto, a conferma che questa dogfood è stata distribuita per errore ad alcuni utenti.

Al momento Google non ha commentato la vicenda e dubitiamo che lo farà. Ci aspettiamo però che nel breve corregga l'errore inviando un ulteriore aggiornamento con la build corretta agli utenti che hanno ricevuto la dogfood.