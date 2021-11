Non c'è l'app di Android Auto con Android 12, ma si può rimediare

I primi smartphone usciti con Android 12 sono Pixel 6 e Pixel 6 Pro, e molto probabilmente un comportamento osservato su di loro sarà analogo anche sui dispositivi di altri produttori, quando arriveranno: l'assenza dell'app di Android Auto.

Abbiamo già parlato più volte del fatto che l'app di Android Auto per smartphone cesserà di esistere a favore della modalità alla guida di Google Assistant (che non sembra affatto convincente, per adesso), ma con essa se ne va anche l'icona della stessa, che consentiva di regolare le impostazioni di Android Auto quando lo smartphone viene collegato ad un veicolo compatibile. Per fortuna c'è una soluzione.