Android Auto continua a migliorarsi a piccoli passi: è arrivato il nuovo aggiornamento 7.5

Dopo un paio di settimane nel canale beta, Google ha rilasciato sul Play Store il nuovo aggiornamento di Android Auto 7.5 e non è esattamente quello che ci aspettavamo.

L'aggiornamento, per cui l'azienda non ha rilasciato un changelog, sembra più che altro una rifinitura e non mostra nessun cambiamento visibile per gli utenti. Non ancora pervenuto quindi il tanto atteso aggiornamento denominato Coolwalk, che fornirà un'interfaccia utente completamente rivisitata e consentirà un multitasking limitato.