Android Auto pronto a rinnovarsi: si adatterà ad ogni forma di schermo

Tra i tanti prodotti presentati ieri, Google non si è certo dimenticata di Android Auto: l'azienda ha annunciato un paio di cambiamenti interessanti per il suo sistema operativo "per automobili", che renderanno sicuramente migliore l'esperienza d'utilizzo.

Per prima cosa, Google ha annunciato la modalità split screen arriverà per tutti, indipendentemente dal modello di auto (oggi è disponibile solo su determinati veicoli): questa modalità permette di utilizzare più applicazioni contemporaneamente a schermo, tendenzialmente app di navigazione e app per l'ascolto di musica, ma ovviamente nulla vieta di utilizzare altre applicazioni.