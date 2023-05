C'è una nuova versione di Android Auto in arrivo per tutti

Dopo la diffusione sempre più stabile di Coolwalk , la nuova versione di Android Auto che integra l'interfaccia grafica completamente rinnovata , arriva un nuovo aggiornamento per Android Auto.

Nelle ultime ore infatti è stata rilasciata la versione 9.5 diretta al canale stabile di Android Auto. Come spesso accade per gli aggiornamenti di Android Auto, Google non ha rilasciato un changelog accurato relativo al nuovo update. Quindi risulta complicato capire esattamente quali sono le novità introdotte con quest'ultimo aggiornamento.

Sicuramente si tratta di un aggiornamento minore, e allora aspettiamoci delle ottimizzazioni generali per Android Auto, alla stabilità e alla connettività probabilmente. Rimane da capire se sono stati risolti i bug segnalati recentemente dagli utenti di Android Auto, come il problema che causa la non responsività della parte inferiore dell'interfaccia utente.

L'aggiornamento appena menzionato è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store, dalle nostre parti è già arrivato. Qui sotto trovate il pulsante per controllare se è arrivato anche a voi.

Scarica da Play Store