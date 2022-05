Android Auto 7.6 in fase di rollout: ecco le novità

Android Auto è il sistema di infotainment di Google, quello che permette di connettere nel modo più smart i dispositivi Android ai ricevitori Android Auto compatibili. Nelle ultime ore ha ricevuto un nuovo aggiornamento.

Android Auto in versione 7.6 è attualmente in fase di distribuzione su larga scala. L'aggiornamento era già stato avvistato nelle scorse settimane per alcuni utenti aderenti al canale beta, ora l'update arriva anche per coloro che hanno la versione stabile. Le novità non sono di grido: ci sono dei fix per la visualizzazione delle notifiche e per le interazioni con Google Assistant.

Inoltre, con la versione 7.6 Android Auto potrebbe offrire maggiori alternative di risposte rapide alle notifiche, come vedete dallo screenshot in galleria.

L'aggiornamento di Android Auto è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store. Fateci sapere se avete notato altre novità oltre a quelle menzionate sopra.