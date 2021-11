Amazon Music approda anche su Android Automotive

Android Automotive , il sistema operativo di Google pensato per integrarsi al meglio con le automobili, sta pian piano prendendo piede ( LG ha da poco presentato un sistema di infotainment proprio basato su questo OS ), e dunque anche le app si stanno aggiornando per supportare tutto ciò.

In particolare, Android Automotive potrà contare anche su Amazon Music, il servizio di streaming musicale in abbonamento di Jeff Bezos: sul Play Store è infatti spuntata una versione dell'app compatibile con il sistema operativo, ma purtroppo non ci sono screenshot ad accompagnare la pagina dello store.

Il rollout sembra essere al momento ridotto solo agli Stati Uniti, ma siamo certi che l'app arriverà anche oltreoceano nelle prossime settimane.