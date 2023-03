Arriva in Italia l'adattatore per Android Auto wireless più atteso dai fan

Motorola MA1, forse il più celebre dongle per Android Auto Wireless, è arrivato a sorpresa su Amazon Italia da pochi giorni, spedito da Amazon stesso, al prezzo di 89,99 euro.

Si tratta di un adattatore lanciato a inizio 2022 sul mercato americano, che Motorola non sembrava intenzionata a portare anche in Italia, e che ha riscosso un buon successo di critica e pubblico all'estero. Per di più viene proposto allo stesso prezzo di AAWireless, probabilmente la migliore soluzione finora disponibile in Italia per avere Android Auto Wireless, che però mai come adesso ha un concorrente di spicco.

Il suo funzionamento è affine a quello di altri dongle simili: dovete collegarlo alla porta USB dedicata ad Android Auto sul vostro veicolo, e MA1 creerà una rete wireless a 5 GHz alla quale il telefono si accoppierà, previa configurazione tramite app. La maggior parte dei veicoli dotati di Android Auto via USB dovrebbero funzionare con MA1, ma purtroppo non abbiamo un elenco ufficiale di Motorola da fornirvi (tra le incompatibilità note segnaliamo quella di Mitsubishi Motors).

MA1 opera però sotto diretta licenza Google, pertanto la sua compatibilità dovrebbe essere al vertice del settore, e dovrebbe restarlo con il passare del tempo.

Le recensioni disponibili su Amazon di Motorola MA1 sono infatti tutte straniere per ora, e sono tendenzialmente molto positive (70% di 5 stelle), ma ci sono anche delle perplessità (8% di 1 stella). Vi sapremo dire prossimamente come si comporterà nelle nostre prove, intanto vi lasciamo comunque il box per l'acquisto casomai voleste subito farlo vostro prima di un possibile esaurimento scorte.