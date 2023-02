In arrivo un nuovo aggiornamento per Waze che risolve un problema con Android Auto

Waze è una delle applicazioni di navigazione più apprezzate e utilizzate dagli utenti, e ovviamente supporta Android Auto, il sistema operativo per i veicoli di Google. Recentemente, l'azienda ha annunciato di voler rilasciare un nuovo aggiornamento per l'app che risolve proprio un problema di Waze su Android Auto.

Nelle scorse settimane, diversi utenti hanno lamentato dei problemi con l'utilizzo di Waze su Android Auto: in maniera del tutto casuale, l'intero sistema va in crash oppure non è più possibile utilizzare la posizione GPS sulla mappa (mentre l'applicazione rimane funzionante).

Waze è ovviamente subito corsa ai ripari e in tempi record è arrivato un aggiornamento Release Candidate (ovvero quasi del tutto definitivo, ma non ancora disponibile per tutti gli utenti): la versione 4.92.0.1 di Waze per Android risolve dunque questi crash di cui vi abbiamo appena parlato.