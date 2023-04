Android Auto 9.4 disponibile per tutti

Android Auto 9.4 è stato rilasciato in versione beta all'inizio di aprile. In questo periodo, Google si è impegnata ad individuare eventuali bug e correggerli prima del rilascio della versione definitiva, che sta avvenendo in queste ore. A riguardo, la nuova versione è disponibile per alcuni utenti tramite il Google Play Store. La diffusione, poi, nelle prossime settimane sarà sempre più importante.

Per quanto riguarda le novità, sembrerebbe che Android Auto 9.4 non apporterà grosse modifiche. Nonostante Google non includa più le note di rilascio con i nuovi update, pare che il pacchetto si concentri maggiormente sulla correzione di bug e sull'ottimizzazione dell'esperienza degli utenti con Coolwalk, la nuova interfaccia che include diverse interessanti novità. Tra queste, la possibilità di utilizzare due applicazioni contemporaneamente e la migliore adattabilità agli schermi dell'auto, persino a quelli con la forma più insolita.