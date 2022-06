Addio Android Auto per smartphone: avete ricevuto il messaggio per la sua fine?

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere e apprezzare Android Auto, il sistema di infotainment di Google che è ormai diffuso su milioni di smartphone intorno al mondo. Però sappiamo da tempo che la sua app ha una fine segnata.

Da diversi mesi conosciamo la modalità alla guida di Assistant, progettata appunto da Google per sostituire definitivamente Android Auto. Google sembra finalmente pronta al grande passo. Lo screenshot che trovate in galleria è il messaggio che l'app Android Auto per smartphone sta inviando ai suoi utenti: presto ì'interfaccia utente progettata alla guida tramite l'app Android Auto andrà definitivamente in pensione.

Per gli smartphone aggiornati ad Android 12 l'app Android Auto è già archiviata e non risulta più accessibile o disponibile per l'installazione. Questo ora verrà esteso ai dispositivi aggiornati ad Android 11. Insomma, l'app Android Auto per smartphone è davvero giunta al capolinea.

Sia chiaro che questo non si riferisce alla modalità Android Auto per i ricevitori compatibili nelle auto. Quest'ultima funzionalità continuerà a essere disponibile, come lo è tuttora per i dispositivi aggiornati ad Android 12.

Ciò che non sarà più disponibile sarà l'app Android Auto in grado essere usata su smartphone. Questa dovrebbe venire sostituita in pianta stabile dalla modalità alla guida di Assistant, la quale tuttavia non ha una data di lancio per gli smartphone con versioni precedenti di Android 12.