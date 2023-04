AAWireless diventa più conveniente: taglio al prezzo ufficiale permanente

AAWireless, il primo adattatore per Android Auto Wireless, da oggi costa meno: il prezzo ufficiale passa infatti da 89,99€ a 79,99€. Può non sembrare tantissimo come sconto, ma è oltre il 10% in meno, per un accessorio che era già difficile definire caro, e che cambia davvero il modo di usare Android Auto.

Non si tratta di un'offerta temporanea, lo vogliamo ribadire, ma di un taglio di prezzo voluto dall'azienda, al quale dovranno adeguarsi anche i venditori di terze parti (se non lo faranno, non comprate da loro!).

Nella guerra per il miglior adattatore per Android Auto Wireless il prezzo gioca infatti un ruolo importante, dato che di base fanno un po' tutti la stessa cosa. AAWireless ha inoltre dalla sua un'app che è stata aggiornata più volte e che fornisce alcune opzioni aggiuntive, che in alcuni casi permettono anche di sfruttare meglio Coolwalk, la nuova interfaccia di Android Auto.

Oggi è insomma un buon giorno per farsi un regalo e comprare AAWireless dal sito ufficiale. E già che ci siete date anche un'occhiata a una selezione di app gratis da installare per Android Auto.