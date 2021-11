100 milioni di Android Auto nel mondo: la compatibilità si allarga

Android Auto è l'ormai consolidato sistema di infotainment che Google offre ai suoi utenti per essere usato alla guida, con interfaccia e funzionalità ottimizzate per i conducenti di auto.

Vi ricordiamo che recentemente Google ha introdotto delle novità per Andorid Auto, in particolare per coloro che hanno aggiornato il proprio smartphone ad Android 12. Per questi ultimi infatti l'app per smartphone di Android Auto è stata rimossa, ma rimane comunque possibile usare la piattaforma collegando il dispositivo a un ricevitore compatibile.

Rimane da capire quali sono i piani a lungo termine di Google per Android Auto, con la modalità alla guida di Google Assistant che ormai è disponibile in pianta stabile anche in Italia.