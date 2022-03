Xperia 10 III e Xperia Pro-I si aggiornano ad Android 12

Arrivano ottime notizie per i possessori di Sony Xperia 10 III, uno dei dispositivi di gamma medio-alta lanciati lo scorso anno dalla casa nipponica: finalmente arriva l'aggiornamento ad Android 12.

Per Sony Xperia 10 III il major update consiste nella build 62.1.A.0.533, la quale apporta tutte le novità caratteristiche di Android 12 in versione stabile. La distribuzione dell'update è in corso automaticamente via OTA, anche per gli utenti europei.