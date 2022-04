Xiaomi sta provando Android 12 su Redmi 9T: cambiamenti in vista?

Solitamente infatti a questa tipologia di device viene concesso un solo major update della versione di Android, mentre le patch vengono assicurate per un lasso temporale più lungo. L'azienda cinese potrebbe però introdurre delle interessanti novità in questo contesto. Nelle ultime ore Xiaomiui si è accorta che Xiaomi sta testando Android 12 su Redmi 9T . Il dispositivo è stato lanciato con Android 10 e ha già ricevuto Android 11, pertanto non ci si aspetterebbe un rilascio di Android 12.

Al momento non vi è nulla di ufficiale in merito a un ipotetico rilascio di Android 12 per Redmi 9T. In tal caso ci si aspetterebbe un major update che arriverebbe con la MIUI 13. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.