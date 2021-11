Xiaomi prepara la MIUI 13 con Android 12: abbiamo la data di lancio

Dopo i vari rumor emersi nelle settimane scorse, finalmente sembra emergere una data ufficiale per il lancio della MIUI 13 da parte di Xiaomi. Si tratterà di un major update per l'azienda cinese, la quale ha sviluppato la MIUI 13 basata su Android 12.

Il lancio della MIUI 13 avverrà il prossimo 16 dicembre in un evento ufficiale in Cina. L'evento sarà anche il teatro per la presentazione dei nuovi Xiaomi 12, i nuovi top di gamma del gigante cinese, che faranno da apripista ai flagship 2022 da tutti gli altri produttori di smartphone.