Xiaomi Pad 5 si aggiorna ad Android 12 con MIUI 13.1

Xiaomi ha confermato di voler essere presente non solo nel settore smartphone ma anche in quello dei tablet , con il lancio di Xiaomi Pad 5 avvenuto lo scorso anno.

L'aggiornamento in questione, come potete vedere dagli screenshot che trovate alla fine di questo articolo, ha un peso di ben 3 GB ed è destinato anche alle varianti Global del tablet di casa Xiaomi.

Questo significa che anche gli utenti europei lo stanno per ricevere. La distribuzione dell'aggiornamento è appena stata avviata via OTA anche in Europa, e ci aspettiamo che il rollout si completi entro le prossime settimane.

Per quanto riguarda il rilascio di Android 13 i tempi non sono ancora maturi. Vi ricordiamo però che in questa guida abbiamo descritto come aderire alle beta di Android, programmi che permettono di provare in anticipo le novità delle nuove release di Android.