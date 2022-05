Xiaomi a lavoro per aggiungere nuove funzioni su tablet e smartphone pieghevoli

Il membro di XDA e tipster Xiaomi " kacskrz ", a riguardo, ha individuato un paio di cambiamenti che dovrebbero essere introdotti nell'ultima beta di MIUI 13 . Nel menù, infatti, sono state aggiunte un paio di voci denominate "Funzioni per il grande schermo" e "Funzioni per tablet". Entrambe le impostazioni, tra l'altro, vengono visualizzate soltanto se si utilizza lo "zizhan" (ovvero il prossimo pieghevole di Xiaomi) oppure "dagu" (un tablet Xiaomi in arrivo).

La MIUI di Xiaomi offre già diverse funzioni utili per dispositivi con display più ampi (ad esempio i tablet ). Tuttavia, l'azienda è consapevole che in tal senso sia necessario aggiungere alla MIUI ulteriori accorgimenti affinché l'esperienza utente sia decisamente più appagante.

Come potrai vedere nella galleria inferiore, le nuove opzioni includono, tra l'altro, sfondi per dispositivi pieghevoli, personalizzazioni per i giochi e accorgimenti per la tastiera (con la possibilità di dividerla dal centro). Inoltre, le stringhe dei codici rivelano altre inedite opzioni, come la possibilità di mantenere lo schermo esterno acceso dopo averlo piegato durante le chiamate o durante l'utilizzo della fotocamera.